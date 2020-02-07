Жители «Южного города» собрали 2,5 тысячи подписей против присоединения к Самаре
В конце января жители «Южного города» начали готовить коллективное обращение к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. За неделю активистам удалось собрать подписи 2500 людей, которые выступили против присоединения микрорайона к Самаре.
По мнению граждан, после включения в состав столицы губернии вырастет цена на детские сады, тарифы на электроэнергию, повысятся налоги.
– «Южный город» рискует потерять возможность участвовать в федеральных программах «Земский доктор», «Земский учитель», «Устойчивое развитие сельских территорий» и других, – говорится в тексте сообщества микрорайона в социальных сетях.
Отмечается, что сбор подписей продлится как минимум до следующего вторника. Активисты организовывают поквартирный обход.
ИСТОЧНИК KP.RU