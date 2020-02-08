2020-02-08T09:49:38+03:00
Происшествия

В Тольятти задержали расхитителя супермаркетов

За тольяттинцем гнались сотрудники ЧОО, но задержали его росгвардейцы
Евгения ВАСИНА
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В погоне никто не пострадалВ погоне никто не пострадалФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Задержание с побегом случилось в Тольятти. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал в Автозаводском районе Тольятти. Примерно в половине четвертого утра на Приморском бульваре, стражи правопорядка увидели у супермаркета автомобиль с символикой частной охранной организации. Как раз в этот момент какой-то мужчина пытался скрыться от работников ЧОО. Сотрудники Росгвардии предположили, что мужчина мог совершить что-то незаконное и задержали беглеца.

Позже выяснилось, что 42-летний тольяттинец взломал входную дверь магазина и пытался утащить товар. Сейчас расхитителя супермаркетов передали сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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