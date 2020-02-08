«Ни пройти, ни проехать»: самарцы жалуются на сугробы и лет во дворах

8 Февр. 2020 2020-02-08T13:38:39+03:00

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Самарцы все чаще жалуются в социальные сети чиновников на качество очистки дворов от снега. В ситуация даже пришлось вмешаться главе города. 7 февраля она лично проверила самарские дворы и нашла много нарушений.

Так, во дворе дома №46 по улице Красных Коммунаров не только не почищена от снега территория и не обработаны от наледи дорожка, так еще и строительный мусор, что остался от ремонта подъезда ежит прямо на газоне. Глава района Андрей Семенов пообещал устранить замечания совместно с управляющей компанией в кратчайшие сроки.

«Каток» вместо дорожек и в районе домов 7 и 9 по улице Краснодонской. И там ситуацию пообещали исправить. Как отметили в городской администрации, в 2020 года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в этом дворе сделают парковки и освещение, отремонтируют внутридворовые проезды, оборудуют детскую площадку с игровыми комплексами и посадят новые деревья.

Парковочные карманы появятся и во дворе дома 159А по улице Стара-Загора, также там расширят проезды, а еще планируют поставить мини футбольно-баскетбольного поля с ограждением и спортивным оборудованием. Для жителей дома 192 на улице реконструируют лестницы. Дом построен на возвышении и лестницы для жителей, особенно пожилых очень важны.

Новые скамейки, урны и внтуридворовые проезды появятся во дворе дома 322 на проспекте Кирова. В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» здесь организуют зону отдыха с дополнительным озеленением и оборудование детской и спортивной площадок.

ИСТОЧНИК KP.RU