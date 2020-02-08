В Самаре ищут голубоглазую девочку в темно-синей куртке
Волонтёры поискового отряда "Лиза Алерт" Самарской области прочесывают торговые центры Самары и распечатывают листовки. С 7 февраля пропала 11-летняя Анастасия Колесник. Почти сутки местонахождение школьницы неизвестно.
В день пропажи девочка была одета в черную шапку, тёмно-синею куртку, черные леггинсы и черные зимние сапоги до колена.
Приметы девочки: рост 135 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые до плеч, глаза голубые.
Для поисков девочки необходима помощь добровольцев.
Любую информацию о том, где сейчас находится ребенок можно сообщить по телефону горячей линии или информационному организатору поиска Дарье: тел.+7-903-335-43-45
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ИСТОЧНИК KP.RU