2020-02-08T13:44:02+03:00
Общество

В Самаре ищут голубоглазую девочку в темно-синей куртке

Почти сутки местонахождение школьницы неизвестно
Евгения ВАСИНА
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Девочку ищут по всему городуДевочку ищут по всему городу
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Волонтёры поискового отряда "Лиза Алерт" Самарской области прочесывают торговые центры Самары и распечатывают листовки. С 7 февраля пропала 11-летняя Анастасия Колесник. Почти сутки местонахождение школьницы неизвестно.

В день пропажи девочка была одета в черную шапку, тёмно-синею куртку, черные леггинсы и черные зимние сапоги до колена.

Приметы девочки: рост 135 см, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые до плеч, глаза голубые.

Для поисков девочки необходима помощь добровольцев.

Любую информацию о том, где сейчас находится ребенок можно сообщить по телефону горячей линии или информационному организатору поиска Дарье: тел.+7-903-335-43-45

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Ориентировка

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Самаре ищут голубоглазую девочку в темно-синей куртке
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