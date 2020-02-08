В Самарской области задержали закладчика с запрещенными веществами в фольге

8 Февр. 2020 2020-02-08T15:43:27+03:00

И вот что было в свертке Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Мужчина может отправится в колонию на двадцать лет

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В городе Чапаевск Самарской области полицейские поймали мужчину, подозреваемого в распространении запрещенных веществ.

По версии оперативников, 27-летний местный житель делал тайники-закладки для последующего сбыта наркотиков. Так в подъезде одного из многоэтажных домов, полицейские нашли три свертка, завернутые в фольгу. Изъятое направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области.

Эксперты установили, что в свертках находилось наркотическое средство бутил-индазол-карбоксалидол, массой 0,84 г.

Сейчас в отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной статьи - лишения свободы на срок до двадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU