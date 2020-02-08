2020-02-08T15:43:27+03:00
Происшествия

В Самарской области задержали закладчика с запрещенными веществами в фольге

Мужчина может отправится в колонию на двадцать лет
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
И вот что было в сверткеИ вот что было в сверткеФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В городе Чапаевск Самарской области полицейские поймали мужчину, подозреваемого в распространении запрещенных веществ.

По версии оперативников, 27-летний местный житель делал тайники-закладки для последующего сбыта наркотиков. Так в подъезде одного из многоэтажных домов, полицейские нашли три свертка, завернутые в фольгу. Изъятое направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области.

Эксперты установили, что в свертках находилось наркотическое средство бутил-индазол-карбоксалидол, массой 0,84 г.

Сейчас в отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной статьи - лишения свободы на срок до двадцати лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Покинувший «Крылья советов» Александр Соболев забил первый гол за «Спартак»
Ночной клуб «Метелица-С» станет еще больше
В Самарской области задержали закладчика с запрещенными веществами в фольге
В Самаре ищут голубоглазую девочку в темно-синей куртке
«Ни пройти, ни проехать»: самарцы жалуются на сугробы и лед во дворах
В Самаре на несколько часов перекроют улицу Пионерская и пустят автобусы в объезд
В Тольятти задержали расхитителя супермаркетов
За макулатурой самарцев приедет экомобиль
Жители «Южного города» собрали 2,5 тысячи подписей против присоединения к Самаре
Будут подключать водоснабжение: в Самаре ожидают пробки на Северо-Восточной магистрали
В Самаре состоится волшебное шоу от экстрасенса Татьяны Лариной
В Самаре ученые получили премии в области науки и техники
Стала известна причина эвакуации ТЦ «Аврора»
В Самаре автобусы № 21м и 35 поедут в объезд из-за работ на Советской Армии
В Самаре прокуроры и следователи заинтересовались отсутствием газа в доме 89-летней женщины-ветерана
На Заводском шоссе в Самаре установили ограничение транзитного движения
В Самаре из-за эвакуации ТЦ «Аврора» изменили схему движения транспорта
В тольяттинской квартире найден труп бывшего инспектора ДПС с перерезанной шеей
Чаще всего к сети DOM.RU Wi-Fi подключаются по четвергам и пятницам
Стало известно, где пропадал 11-летний мальчик из Самары, которого искали несколько дней
Поиски пропавшей в Самаре женщины закончились страшной трагедией
Чаще всего ездят жители Зубчаниновки: в мэрии рассказали об итогах первой недели работы «М-шаттлов» в Самаре
Из-за роста простудных заболеваний «каникулы» в самарских школах продлили еще на одну неделю
Дал признательные показания: убийцу тольяттинского бойца ММА заключили под стражу
В Самаре изменили схему движения нескольких автобусных маршрутов
Срочная эвакуация: в Самаре произошло задымление в ТЦ «Аврора»