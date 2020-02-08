Ночной клуб «Метелица-С» станет еще больше

8 Февр. 2020 2020-02-08T15:38:45+03:00

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Руководство Самара разрешило ООО «Профильм» отклониться от предельных параметров разрешенного строительства на участке по улице Революционная, 146. Как раз там находится культурно-развлекательный центр «Метелица-С». Соответствующие постановление появилось на сайте городской администрации 7 февраля.

- Предоставить ООО «Профильм» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 1611 кв.м, расположенном по адресу: ул. Революционная, д. 146, под развлечения с максимальным процентом застройки в границах земельного участка 88 %, - говориться в постановлении.

Руководство развлекательного центра планирует сделать пристрой площадью 110 кв. м для стеклянного фойе, чтобы гостям не приходилось стоять на улице. В фойе планируется сделать дополнительные входы и гардеробные помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU