2020-02-08T21:39:36+03:00
Общество

Сызранский рыбак нашел в пойманной рыбе ужасный сюрприз

Чтобы понять, насколько опасна находка, он поделился фотографией в социальных сетях
Евгения ВАСИНА
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Фото группы: Рыбалка в Сызрани (syzranfishing/vk.com)Фото группы: Рыбалка в Сызрани (syzranfishing/vk.com)Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Рыбак из Сызрани Кирилл Молоков нашел в пойманной рыбе очень неприятный сюрприз.

- Ем рыбу из Гавани, пойманную с 10 метров, что это, солитер? – написал в соцсетях мужчина и выложил снимок, на котором запечатлено нечто похожее на паразита.

Пользователи социальных сетей удивились, что опытный рыбак не признал солитера. Солитер - это ленточный червь-паразит, который попадает в тело рыбы и других организмов в виде личинки. Внешне паразит похож на белую ленту, шириной до 1,5 см и длиной до 40 см. Чаще всего солитер встречается в речной рыбе.

- Всю жизнь на Усе этот самый солитер есть. И всю жизнь рыбу оттуда ели. В том числе - и с этими самыми солитерами, просто выкидывали их и все. Гораздо хуже паразиты из недостаточно обработанной рыбы хищных пород. Вот это - засада! А этот солитер - ерунда. В конце концов, он же не кидается на вас, стремясь загрызть. Ничего кроме эстетического и психологического отвращения не вызывает, - отметил Андрей и посоветовал рыбаку не смущаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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