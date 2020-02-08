«Пушистые спортсмены и целеустремленные каюры»: в Самарской области проходит гонка «Волга Квест 2020»

8 Февр. 2020 2020-02-08T21:37:40+03:00

Среди заявленных в этом сезоне каюров есть уже участвовавшие в «Волга Квест» спортсмены. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В этом году соревнования стали еще масштабнее

Изменить размер текста: A A

Гонка «Волга Квест 2020» стартовала в субботу, 8 февраля, из села Ширяево. Спортсменов ждет захватывающий маршрут. Им предстоит пройти через Сосновый Солонец, Кармалы и другие населенные пункты Самарской Луки. Протяженность дистанции 460 километров.

В 12:00 стартовал первый этап. Среди зрителей, расположившихся вдоль стартового коридора был и наш фотокорреспондент Ксения Тимофеева, а также ведущая радио «КП-Самара», что звучит на волне 98,2 ФМ Вера Цыганкова.

Гонка стартовалаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Огромное количество очаровательных пушистых спортсменов. Упряжки так и называют – команда. А вожаков упряжки – лидерами. От Ширяева до Соснового Солонца 60 км. Участники приехали со всей страны. В этом году «Волга Квест» является российским этапом Чемпионата мира по приключенческим гонкам на собачьих упряжках QRILLPetArcticWorldSeries (QPAWS), - рассказала Вера Цыганкова с места событий.

Среди заявленных каюров есть уже участвовавшие в «Волга Квест», среди них Вячеслав Демченко, Арсений Тюрюмин, Алексей Дудкин, Индра Зеленка, Юрий Горюнов, Михаил Фатеев и другие. Как отметили организаторы, в этом сезоне беспрецедентное количество заявок получено на дистанцию Средняя Волга 240 км – 19 заявок!

Все для собакФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Этапная часть гонки (240 км) пройдет с 8 по 10 февраля. На 11 февраля, в день общего отдыха, запланировано награждение победителей дистанции Средняя Волга, а 12 февраля гонку продолжат участники Большой Волги. На 14 февраля назначено награждение лидеров Большой Волги и торжественное мероприятие.

ИСТОЧНИК KP.RU