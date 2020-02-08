Стала известна судьба пропавшей в Самаре школьницы

8 Февр. 2020 2020-02-08T21:35:30+03:00

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В субботу, 8 февраля, в Самаре волонтеры весь день искали пропавшую 11-летнюю девочку. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Самарской области проверяли торговые центры Самары, распространяли листовки. Анастасия Колесник пропала 7 февраля. Почти сутки местонахождение школьницы было неизвестно.

Поиски закончились успешно. В 16:50 волонтеры остановили поиск. Проверяли полученную информацию. Через 30 минут сообщили «Найдена. Жива».

Как и всегда подробности не сообщаются.

ИСТОЧНИК KP.RU