2020-02-08T21:35:30+03:00
Общество

Стала известна судьба пропавшей в Самаре школьницы

Голубоглазая девочка пропала накануне
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Девочку нашлиДевочку нашли
Изменить размер текста:

В субботу, 8 февраля, в Самаре волонтеры весь день искали пропавшую 11-летнюю девочку. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Самарской области проверяли торговые центры Самары, распространяли листовки. Анастасия Колесник пропала 7 февраля. Почти сутки местонахождение школьницы было неизвестно.

Поиски закончились успешно. В 16:50 волонтеры остановили поиск. Проверяли полученную информацию. Через 30 минут сообщили «Найдена. Жива».

Как и всегда подробности не сообщаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стала известна судьба пропавшей в Самаре школьницы
«Пушистые спортсмены и целеустремленные каюры»: в Самарской области проходит гонка «Волга Квест 2020»
Сызранский рыбак нашел в пойманной рыбе ужасный сюрприз
Покинувший «Крылья советов» Александр Соболев забил первый гол за «Спартак»
Ночной клуб «Метелица-С» станет еще больше
В Самарской области задержали закладчика с запрещенными веществами в фольге
В Самаре ищут голубоглазую девочку в темно-синей куртке
«Ни пройти, ни проехать»: самарцы жалуются на сугробы и лед во дворах
В Самаре на несколько часов перекроют улицу Пионерская и пустят автобусы в объезд
В Тольятти задержали расхитителя супермаркетов
За макулатурой самарцев приедет экомобиль
Жители «Южного города» собрали 2,5 тысячи подписей против присоединения к Самаре
Будут подключать водоснабжение: в Самаре ожидают пробки на Северо-Восточной магистрали
В Самаре состоится волшебное шоу от экстрасенса Татьяны Лариной
В Самаре ученые получили премии в области науки и техники
Стала известна причина эвакуации ТЦ «Аврора»
В Самаре автобусы № 21м и 35 поедут в объезд из-за работ на Советской Армии
В Самаре прокуроры и следователи заинтересовались отсутствием газа в доме 89-летней женщины-ветерана
На Заводском шоссе в Самаре установили ограничение транзитного движения
В Самаре из-за эвакуации ТЦ «Аврора» изменили схему движения транспорта
В тольяттинской квартире найден труп бывшего инспектора ДПС с перерезанной шеей
Чаще всего к сети DOM.RU Wi-Fi подключаются по четвергам и пятницам
Стало известно, где пропадал 11-летний мальчик из Самары, которого искали несколько дней
Поиски пропавшей в Самаре женщины закончились страшной трагедией
Чаще всего ездят жители Зубчаниновки: в мэрии рассказали об итогах первой недели работы «М-шаттлов» в Самаре
Из-за роста простудных заболеваний «каникулы» в самарских школах продлили еще на одну неделю
Дал признательные показания: убийцу тольяттинского бойца ММА заключили под стражу
В Самаре изменили схему движения нескольких автобусных маршрутов
Срочная эвакуация: в Самаре произошло задымление в ТЦ «Аврора»