Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с командой «Раннерс» из Дании

8 Февр. 2020 2020-02-08T22:28:08+03:00

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В субботу, 8 февраля, «Крылья Советов» встретились с командой «Раннерс» из Дании. Это был второй контрольный матч. Увы, самарцам немного не хватило до победы.

Первый мяч забили датчане. Счет они открыли на девятой минуте матча. Отыграться самарцы смогли лишь во втором тайме. Мячи забросили Попович и Терехов. Однако удержать лидерство нашим футболистам не удалось. В конце игры датчане заработали пенальти и успешно его реализовали. Итог встречи - 2:2.

Уже 28 февраля самарские спортсмены будут играть на стадионе «Самара Арена». «Крылья Советов» будут принимать «Оренбург». Начало матча в 19:30.

ИСТОЧНИК KP.RU