2020-02-09T08:41:10+03:00
Спорт

Мини-футбольное «Динамо Самара» сыграло вничью с «Ухтой»

Встреча завершилась со счетом 2:2
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Первая встреча 12 тура между этими соперниками завершилась поражением самарцев 2:5. Фото: МФК "Ухта".Первая встреча 12 тура между этими соперниками завершилась поражением самарцев 2:5. Фото: МФК "Ухта".
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Мини-футбольный клуб «Динамо Самара» во втором матче 12 тура чемпионата России на выезде сыграл вничью с «Ухтой». Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе волжан дублем отметился Владимир Саносян, сообщает пресс-служба самарского клуба.

- Сегодняшняя игра «Динамо Самара» совершенно другого, более высокого, чем вчера, качества, но опять с большим количеством нереализованных моментов. Мы выходили два в одного, два в ноль и не забивали. Во втором тайме сработал главный закон футбола, который гласит: «Не забиваешь ты –забивают тебе», - сказал после матча наставник «Динамо» Максим Горбунов.

Напомним, первая встреча 12 тура между этими соперниками завершилась поражением самарцев 2:5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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