2020-02-09T09:22:48+03:00
Происшествия

В Самаре поймали тольяттинца с поддельными водительскими правами

Теперь 23-летнему парню грозит до года лишения свободы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Парня остановили ГИБДД в Прибрежном.Парня остановили ГИБДД в Прибрежном.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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На год в места не столь отдаленные может отправиться 23-летний житель Тольятти. Парня обвиняют в подделке документов – его остановили на дороге за рулем «Шевроле Нивы» с поддельным водительским удостоверением, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- В поселке Прибрежном сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки документов автомобиль марки «Нива Шевроле» под управлением 23-летнего жителя Тольятти. Водитель предъявил сотрудникам полиции водительское удостоверение, которое вызвало у инспекторов сомнения в его подлинности, - рассказали подробности в полиции.

Экспертиза подтвердила, что права поддельные. На тольяттинца завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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