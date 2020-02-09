В Самаре поймали тольяттинца с поддельными водительскими правами
На год в места не столь отдаленные может отправиться 23-летний житель Тольятти. Парня обвиняют в подделке документов – его остановили на дороге за рулем «Шевроле Нивы» с поддельным водительским удостоверением, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
- В поселке Прибрежном сотрудники дорожно-патрульной службы остановили для проверки документов автомобиль марки «Нива Шевроле» под управлением 23-летнего жителя Тольятти. Водитель предъявил сотрудникам полиции водительское удостоверение, которое вызвало у инспекторов сомнения в его подлинности, - рассказали подробности в полиции.
Экспертиза подтвердила, что права поддельные. На тольяттинца завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU