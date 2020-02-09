Тольяттинский «Акрон» на сборе в Новороссийске сыграет с «Тюменью», «Урожаем» и «Черноморцем»

9 Февр. 2020 2020-02-09T09:37:40+03:00

Все игры, за исключением матча с тюменцами, пройдут на поле тренировочной базы «акроновцев» - в закрытом режиме. Фото: ФК «Акрон».

После этого красно-черные отправятся готовиться к сезону в Турцию

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Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» будет готовиться к весенней части ПФЛ в Новороссийске и Турции. На первом сборе красно-черные сыграют три контрольных поединка. 12 февраля «Акрон» встретится с «Тюменью», 15 февраля – с краснодарским «Урожаем», а 18 февраля – с новороссийским «Черноморцем», сообщает пресс-служба команды.

- Все игры, за исключением матча с тюменцами, пройдут на поле тренировочной базы «акроновцев» - в закрытом режиме, - рассказали в тольяттинском клубе.

Первый сбор продлится 10 дней, после него тренерский штаб и руководство определят окончательный состав на вторую часть сезона. Далее «Акрон» будет готовиться в Турции - с 26 февраля по 10 марта в Белеке и с 15 марта по 28 марта в Сиде. Сезон для тольяттинцев возобновится 7 апреля домашним матчем с ижевским «Зенитом».

Кроме того, в расположение «Акрона» вернутся Максим Сухомлинов, который был на просмотре в «Енисее».

ИСТОЧНИК KP.RU