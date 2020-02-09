2020-02-09T10:39:49+03:00
Общество

Мороз и без существенных осадков: синоптики рассказали о погоде в Самарской области в начале недели

Местами в регионе может пройти небольшой снег
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Также синоптики предупреждают о гололедице.Также синоптики предупреждают о гололедице.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самарской области в начале рабочей недели сохранится морозная погода. Об этом сообщает Приволжское УГМС. Так, в понедельник, 10 февраля, столбики термометров ночью покажут -15… -20, а днем -5… -10. Облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Также синоптики обращают внимание жителей региона на гололедицу. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

Во вторник, 11 февраля, ночью -8… -13, днем -5… 10. Облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидают. На дорогах гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Мороз и без существенных осадков: синоптики рассказали о погоде в Самарской области в начале недели
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