2020-02-09T12:53:52+03:00
Спорт

Волейболисты «Новы» вырвали победу у нижегородского «АСК» в пятом сете

В решающей партии команда из Самарской области победила 15:10
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Это третий матч «Новы», который она побеждает в пятой партии. Фото: ВК «Нова».Это третий матч «Новы», который она побеждает в пятой партии. Фото: ВК «Нова».
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Волейбольный клуб «Нова» добился домашней победы над «АКС» из Нижнего Новгорода в матче чемпионата России. Встреча, которая прошла в «МТЛ Арене» в Самаре, продолжалась пять партий и завершилась со счетом 3:2 (31:29, 24:26, 25:23, 23:25, 15:10).

- Все игроки очень переживали после предыдущей игры [Нова» уступила «Енисею» 0:3, - прим. ред. КП-Самара], поэтому все сильно настраивались на этот матч. Вы видели, что ребята делали порой невозможные вещи во время игры, боролись за каждый мяч и плюс поддержка зрителей – это дало результат. Ключевым моментом в игре, считаю, три блока от Дениса Шенкеля в пятой партии. После чего произошла деморализация соперника. До этого момента все было впритык, - приводит слова старшего тренера команды из Самарской области Юрия Алексушина пресс-служба клуба.

Это третий матч «Новы», который она побеждает в пятой партии. Всего же волжане набрали 8 очков в 15 сыгранных матчах и занимают последнее – 14-ое – место в турнирной таблице Суперлиги. Следующий матч подопечные Алексушина проведут 15 февраля – в Самаре «Нова» примет казанский «Зенит».

ИСТОЧНИК KP.RU

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