2020-02-09T13:50:03+03:00
Происшествия

В Тольятти на перекрестке столкнулись две «Калины»

Все из-за водителя, который решил проехать на красный
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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По факту аварии сейчас проводят проверку.По факту аварии сейчас проводят проверку.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Тольятти вечером в субботу, 8 февраля, произошло ДТП с участием двух «Калин». «Лады» столкнулись на перекрестке Молодежного бульвара и улицы Ленина. Пострадал один из водителей – 38-летний мужчина. Он и спровоцировал аварию, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в районе 20:30. 38-летний тольяттинец на «Калине» ехал по Молодежному бульвару со стороны улицы Карла Маркса в сторону улицы Ленина. В районе дома №100 по улице Ленина водитель проехал перекресток на красный сигнал светофора. В этот момент перекресток проезжал 49-летний мужчина на другой «Калине». Он ехал по улице Ленина.

На месте работали сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи. По факту аварии сейчас проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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