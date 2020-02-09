В «Крылья Советов» может перейти полузащитник сборной Ирака, которым интересовался «Зенит»

9 Февр. 2020 2020-02-09T14:12:25+03:00

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«Крылья Советов» могут усилиться полузащитником сборной Ирака Сафой Хади. Как пишет компания Iraqi Pro Players, самарцы сделали официальное предложение по 21-летнему футболисту клубу «Аль-Завра», где сейчас играет Хади. В трансфере игрока также заинтересован агент футболиста.

Ранее иракская пресса сообщала об интересе к Хади со стороны «Зенита». Утверждалось, что клубы уже обо всем договорились и сделка должна была вот-вот состояться, однако перехода не случилось.

Напомним, на днях «Крылья Советов» отправятся на третий сбор перед весенней частью чемпионата страны. Готовиться к возобновлению сезона самарцы будут в Испании. Первый матч в РПЛ после зимней паузы «КС» проведут в Самаре против «Оренбурга». Встреча назначена на 28 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU