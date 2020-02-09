В «Крылья Советов» может перейти полузащитник сборной Ирака, которым интересовался «Зенит»
«Крылья Советов» могут усилиться полузащитником сборной Ирака Сафой Хади. Как пишет компания Iraqi Pro Players, самарцы сделали официальное предложение по 21-летнему футболисту клубу «Аль-Завра», где сейчас играет Хади. В трансфере игрока также заинтересован агент футболиста.
Ранее иракская пресса сообщала об интересе к Хади со стороны «Зенита». Утверждалось, что клубы уже обо всем договорились и сделка должна была вот-вот состояться, однако перехода не случилось.
Напомним, на днях «Крылья Советов» отправятся на третий сбор перед весенней частью чемпионата страны. Готовиться к возобновлению сезона самарцы будут в Испании. Первый матч в РПЛ после зимней паузы «КС» проведут в Самаре против «Оренбурга». Встреча назначена на 28 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU