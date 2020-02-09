2020-02-09T14:12:25+03:00
Спорт

В «Крылья Советов» может перейти полузащитник сборной Ирака, которым интересовался «Зенит»

Самарцы сделали предложение игроку клуба «Аль-Завра» Сафаа Хади
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Хади 21 год, он преимущественно атакующий игрок. Фото: twitter.com/IraqiProPlayers.Хади 21 год, он преимущественно атакующий игрок. Фото: twitter.com/IraqiProPlayers.
Изменить размер текста:

«Крылья Советов» могут усилиться полузащитником сборной Ирака Сафой Хади. Как пишет компания Iraqi Pro Players, самарцы сделали официальное предложение по 21-летнему футболисту клубу «Аль-Завра», где сейчас играет Хади. В трансфере игрока также заинтересован агент футболиста.

Ранее иракская пресса сообщала об интересе к Хади со стороны «Зенита». Утверждалось, что клубы уже обо всем договорились и сделка должна была вот-вот состояться, однако перехода не случилось.

Напомним, на днях «Крылья Советов» отправятся на третий сбор перед весенней частью чемпионата страны. Готовиться к возобновлению сезона самарцы будут в Испании. Первый матч в РПЛ после зимней паузы «КС» проведут в Самаре против «Оренбурга». Встреча назначена на 28 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре легковушка сбила девушку, которая перебегала улицу на красный
На латунные знаки «Город трудовой и боевой славы» в Самаре потратят 2,7 млн рублей
Шаман, Чубакка, дембель? Самарцы заметили в автобусе странного персонажа
В «Крылья Советов» может перейти полузащитник сборной Ирака, которым интересовался «Зенит»
В Тольятти на перекрестке столкнулись две «Калины»
Волейболисты «Новы» вырвали победу у нижегородского «АСК» в пятом сете
В Самаре распродадут имущество подшипникового завода
В Самарской области нашли растерзанный труп детеныша косули
Мороз и без существенных осадков: синоптики рассказали о погоде в Самарской области в начале недели
Тольяттинский «Акрон» на сборе в Новороссийске сыграет с «Тюменью», «Урожаем» и «Черноморцем»
В Самаре поймали тольяттинца с поддельными водительскими правами
Мини-футбольное «Динамо Самара» сыграло вничью с «Ухтой»
Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с командой «Раннерс» из Дании
Стала известна судьба пропавшей в Самаре школьницы
«Пушистые спортсмены и целеустремленные каюры»: в Самарской области проходит гонка «Волга Квест 2020»
Сызранский рыбак нашел в пойманной рыбе ужасный сюрприз
Покинувший «Крылья советов» Александр Соболев забил первый гол за «Спартак»
Ночной клуб «Метелица-С» станет еще больше
В Самарской области задержали закладчика с запрещенными веществами в фольге
В Самаре ищут голубоглазую девочку в темно-синей куртке
«Ни пройти, ни проехать»: самарцы жалуются на сугробы и лед во дворах
В Самаре на несколько часов перекроют улицу Пионерскую и пустят автобусы в объезд