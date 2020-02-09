2020-02-09T15:07:49+03:00
Общество

Шаман, Чубакка, дембель? Самарцы заметили в автобусе странного персонажа

В интернете не утихают споры, куда ехал разодетый гражданин
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В таком виде мужчина путешествовал по Самаре. Фото: vk.com/overstory163.В таком виде мужчина путешествовал по Самаре. Фото: vk.com/overstory163.
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В Самаре обсуждают странного персонажа, которого заметили на днях в одном из автобусов города. В воскресенье, 9 февраля, в паблике «Подслушано Самара» появилась фотография мужчины в очень странном костюме. В комментариях тут же посыпались догадки, в кого разоделся незнакомец и куда он едет.

«Заблудившийся шаман?», «Шаман с вами ехал, а вы ржете. На новый сезон «Битвы экстрасенсов», «Это ведьмак, последнее обновление», «The Withcher of Russia», «Погоны и лампасы выдают в нем дембеля», - иронизируют самарцы.

Многие также сравнили странного мужчину с персонажем «Звездных войн» Чубаккой. Однако ближе к истине, видимо, оказались те, кто заявил, что мужчина участвует в святках.

«Так ведь малые велесовы святки на дворе», - отметила самарчанка Евгения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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