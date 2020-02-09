2020-02-09T16:22:45+03:00
Общество

На латунные знаки «Город трудовой и боевой славы» в Самаре потратят 2,7 млн рублей

Ими будут награждать жителей, которые отличились во время Великой Отечественной войны, развивали промышленность или восстанавливали народное хозяйство
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Звание «Город трудовой и боевой славы» Самаре присвоили в 2016 году.Звание «Город трудовой и боевой славы» Самаре присвоили в 2016 году.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самаре собираются заказать 11 тысяч нагрудных знаков «Город трудовой и боевой славы». Они будут выполнены из латуни, на них должны изобразить флаг Самары, герб города, мужскую фигуру, которая несет крылья, лучи солнца, колосья пшеницы. На это власти готовы потратить 2,7 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.

Итоги конкурса подведут 19 февраля. Подрядчик должен будет изготовить знаки за 20 дней, предварительно согласовав их дизайн с администрацией города.

Напомним, звание «Город трудовой и боевой славы» Самаре присвоили в 2016 году. Награждать знаком будут тех жителей, которые проявили героизм и самоотверженность во время Великой Отечественной войны, внесли значительный вклад в восстановление народного хозяйства или в развитие промышленности города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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