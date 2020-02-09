В Самаре легковушка сбила девушку, которая перебегала улицу на красный
Пострадавшая сейчас лечится дома
По факту аварии полиция проводит проверку.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре в субботу, 8 февраля, произошло ДТП с участием пешехода. На перекрестке улиц Юбилейной и Свободы «Фольксваген Тигуан» сбил 24-летнюю девушку. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали помощь и назначили амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По данным полиции, девушка перебегала проезжую часть на красный свет светофора. «Тигуан» в это время ехал по Юбилейной. За рулем был 50-летний мужчина.
На месте работали сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи. По факту аварии полиция проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU