2020-02-09T17:40:36+03:00
Происшествия

В Самаре легковушка сбила девушку, которая перебегала улицу на красный

Пострадавшая сейчас лечится дома
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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По факту аварии полиция проводит проверку.По факту аварии полиция проводит проверку.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре в субботу, 8 февраля, произошло ДТП с участием пешехода. На перекрестке улиц Юбилейной и Свободы «Фольксваген Тигуан» сбил 24-летнюю девушку. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали помощь и назначили амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полиции, девушка перебегала проезжую часть на красный свет светофора. «Тигуан» в это время ехал по Юбилейной. За рулем был 50-летний мужчина.

На месте работали сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи. По факту аварии полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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