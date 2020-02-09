2020-02-09T18:13:23+03:00
Происшествия

Дым окутал почти весь дом: в Тольятти из пожара в квартире вынесли мужчину

Огонь вспыхнул на балконе квартиры на улице Автостроителей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Причины возгорания неизвестны, их будут устанавливать специалисты. Фото: vk.com/samara_incidents.Причины возгорания неизвестны, их будут устанавливать специалисты. Фото: vk.com/samara_incidents.
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В Тольятти днем в воскресенье, 9 февраля, произошел пожар в 10-этажном доме. Загорелись вещи на балконе трехкомнатной квартиры на первом этаже многоэтажки на улице Автостроителей, 12, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 15:00. Площадь пожара – 10 квадратных метров, - говорится в сообщении.

Пожарные справились с огнем спустя 13 минут после поступления вызова. Из квартиры спасатели вынесли 33-летнего мужчину. Причины возгорания неизвестны, их будут устанавливать специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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