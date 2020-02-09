В Самарской области в страшном ДТП погибли два человека

9 Февр. 2020 2020-02-09T18:34:38+03:00

Еще три человека пострадали, среди них ребенок

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В Сызранском районе Самарской области днем в воскресенье, 9 февраля, произошло страшное ДТП. На 903 километре трассы М-5 столкнулись две легковушки – «Шкода» и «Фольксваген». Погибли два человека, еще трое пострадали, сообщает поисково-спасательная служба региона.

- В результате столкновения погибли водитель и пассажирка автомобиля «Фольксваген». Также в результате аварии тяжелые травмы получил ребенок, который находился в салоне «Фольксвагена», - уточнили в ПСС.

Все пострадавшие получили тяжелые травмы.Фото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области

Ребенка передали медикам «скорой помощи», которые отвезли его в больницу. Еще два пострадавших – водитель и пассажир «Шкоды». У них также серьезные травмы, обоих доставили в медучреждение. Чтобы вытащить погибших из искореженного салона иномарки, спасателям пришлось резать металл с помощью гидравлического инструмента.

ИСТОЧНИК KP.RU