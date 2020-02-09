В Сызрани из-за течи на магистрали без тепла остались шесть домов

9 Февр. 2020 2020-02-09T19:41:32+03:00

Когда тепло вернется в дома сызранцев, никто сказать пока не может. Фото: администрация Сызрани.

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Жителям шести домов в Сызрани вечером в воскресенье, 9 февраля, а также, скорее всего, ночью и утром в понедельник придется посидеть без отопления. Рядом с домом №26 по улице Лазо произошла течь на тепломагистрали диаметром 150 мм. Об этом сообщает администрация города.

- Без отопления дома по улице Лазо, 25 «А», 26, улице Астраханской, 29, 33, 35, 37, - отметили в мэрии Сызрани.

На месте сейчас работает аварийная бригада, однако никакой информации, когда примерно тепло вернется в дома горожан, нет.

ИСТОЧНИК KP.RU