2020-02-09T20:36:22+03:00
Спорт

«Самара» обыграла «Университет-Югру» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги

Встреча в «МТЛ Арене» завершилась со счетом 76:70
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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После 21 игры самарцы лидируют в турнирной таблице регулярного чемпионата Суперлиги с 18 победами. Фото: БК "Самара".После 21 игры самарцы лидируют в турнирной таблице регулярного чемпионата Суперлиги с 18 победами. Фото: БК "Самара".
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Действующий чемпион Суперлиги и лидер регулярного чемпионата этого сезона «Самара» одержала очередную победу. В воскресенье, 9 февраля, волжане обыграли на своей площадке «Университет-Югру» из Сургута. Встреча проходила в «МТЛ Арене» и завершилась со счетом 76:70, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Поединок сложился для обеих команд очень тяжело. Весь матч «Самара» и «Университет-Югра» шли нос к носу в счете, однако в четвертой четверти волжане смогли сломить сопротивление противника и усилиями Байдена Джаксена и Александра Винника повели +12. Впрочем, сохранить перевес до конца игры не удалось, гости сократили отставание вдвое, однако догнать «Самару» уже не смогли.

После 21 игры волжане лидируют в турнирной таблице регулярного чемпионата Суперлиги с 18 победами. У ближайшего преследователя «Спартака-Приморье» на одну викторию меньше.

Следующий матч «Самара» проведет в рамках полуфинала Кубка России. 13 февраля «горожане» примут в «МТЛ Арене» «Уралмаш» из Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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