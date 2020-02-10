Летнюю космическую школу Самарского университета поддержит ООН

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:08:39+03:00

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Проведение летней космической школы в Самарском университете поддержит Управление по вопросам космического пространства ООН. Занятия пройдут в июне 2020 года. Организация выделит грант для участников из развивающихся стран. Такую договоренность делегация университета достигла во время работы сессии ООН по мирному использованию космоса в Вене. Представляли университет на международном событии ректор Владимир Богатырев, заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Игорь Белоконов и начальник отдела международного сотрудничества Антон Гульбис.

Кроме того, в Самаре может пройти семинар участников образовательной сети ООН по космическим наукам осенью 2020 года. На нем собираются обсудить совершенствование образовательных программ в области создания малых космических аппаратов.

Сообщается, что в работе сессии делегация университета участвует с 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU