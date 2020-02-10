2020-02-10T09:10:06+03:00
Общество

В Самарской области приставы помогли виновнице ДТП вспомнить о долге перед пострадавшей стороной

Женщина долгое время не хотела выплачивать компенсацию в 102 тысячи рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщина выплатила долг после вмешательства приставовЖенщина выплатила долг после вмешательства приставовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области приставы заставили виновницу ДТП возместить ущерб пострадавшей стороне. Женщина задолжала 102,5 тысячи рублей, но погашать долг не спешила.

- Автомобилистка столкнулась с машиной другой участницы движения. В результате второму автомобилю понадобился дорогостоящий ремонт. Суд обязал виновницу ДТП выплатить пострадавшей стороне компенсацию. Поскольку добровольно женщина долг не погасила, в отношении нее вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в 7 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Также приставы-исполнители наложили арест на расчетные счета должницы. Узнав об этом, женщина сразу же поспешила в отдел судебных приставов. Там ей сообщили, что ее автомобиль арестуют и выставят на торги. Женщина не захотела расставаться со своим авто и полностью погасила долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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