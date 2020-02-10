Самарцев зовут приложиться к мощам святителя Николая Чудотворца

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:38:56+03:00

Ковчег с частицей святых мощей пробудет в областной столице до 1 марта

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В Самару привезли ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца. Его разместили в храме святого праведного Александра Чагринского на улице Днепровской, 2а.

- Ковчег с частицей мощей Николая Чудотворца будет находиться в нашем храме до 1 марта. Ежедневно перед мощами в 19:00 будет проходить молебен с акафистом, - сообщили на своей странице в соцсети представители храма.

Всех желающих приглашают посетить храм, приложиться к святым мощам и помолиться за родных и близких. Отметим, что Николай Чудотворец прославился тем, что защищал невинно осужденных, избавлял от напрасной смерти и мирил враждующих.

ИСТОЧНИК KP.RU