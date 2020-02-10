2020-02-10T09:52:34+03:00
Происшествия

В Самаре из дома на Некрасовской из-за пожара эвакуировали 7 человек

Ранним утром в здании загорелось межэтажное перекрытие
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Пожарные потушили возгорание в течение 20 минутПожарные потушили возгорание в течение 20 минутФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Утро понедельника, 10 февраля, началось для жителей дома № 70/72 на улице Некрасовской в Самаре раньше, чем обычно. Дело в том, что около 4 часов там начался пожар.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 4:19. По приезду было установлено, что горит межэтажное перекрытие. Площадь пожара составила 1 квадратный метр, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

В целях безопасности из дома эвакуировали семерых человек. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Пожарные локализовали возгорание в 4:34, а полностью потушили его в 4:42. На месте работали 27 человек и несколько спецмашин. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Причину пожара предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре из дома на Некрасовской из-за пожара эвакуировали 7 человек
Самарцев зовут приложиться к мощам святителя Николая Чудотворца
Самарское УФАС проверит подскочившие цены на медицинские маски в аптеках
В Самарской области приставы помогли виновнице ДТП вспомнить о долге перед пострадавшей стороной
В Тольятти продавец аксессуаров для сотовых телефонов пытался дать взятку полицейскому
«Даже лошади отказываются ходить по льду»: очевидцы засняли на видео борьбу хозяина с питомцем в самарском дворе
Летнюю космическую школу Самарского университета поддержит ООН
«Лада» вышла в плей-офф Кубка Европейской гандбольной федерации
«Самара» обыграла «Университет-Югру» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги
Директор самарского филиала Третьяковки рассказал, как идет реставрация Фабрики кухни
В Сызрани из-за течи на магистрали без тепла остались шесть домов
«Лада» обыграла датский «Хернинг-Икаст» в заключительном матче группового этапа Кубка ЕГФ
В Самарской области в страшном ДТП погибли два человека
Дым окутал почти весь дом: в Тольятти из пожара в квартире вынесли мужчину
В Самаре легковушка сбила девушку, которая перебегала улицу на красный
На латунные знаки «Город трудовой и боевой славы» в Самаре потратят 2,7 млн рублей