В Самаре в 25 многоквартирных домах немного остынут батареи

10 Февр. 2020 2020-02-10T10:39:20+03:00

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В понедельник, 10 февраля, в домах некоторых жителей Ленинского района Самары может немного похолодать. Это связано с регулировкой режима температуры теплосетей, которую проводят сотрудники «Предприятия тепловых сетей».

- Параметры теплоносителя будут снижены с 10:00 до 17:00 в домах, которые находятся в границах улиц Дачной, Коммунистической, Чернореченской и Владимирской, - сообщает в твиттере администрация Ленинского района со ссылкой на департамент городского хозяйства и экологии.

Так, батареи немного остынут в 25 многоквартирных домах, в двух детских садах, в одной школе и еще в четырех зданиях. Теплоэнергетики приносят извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU