В Самаре в 25 многоквартирных домах немного остынут батареи
В понедельник, 10 февраля, в домах некоторых жителей Ленинского района Самары может немного похолодать. Это связано с регулировкой режима температуры теплосетей, которую проводят сотрудники «Предприятия тепловых сетей».
- Параметры теплоносителя будут снижены с 10:00 до 17:00 в домах, которые находятся в границах улиц Дачной, Коммунистической, Чернореченской и Владимирской, - сообщает в твиттере администрация Ленинского района со ссылкой на департамент городского хозяйства и экологии.
Так, батареи немного остынут в 25 многоквартирных домах, в двух детских садах, в одной школе и еще в четырех зданиях. Теплоэнергетики приносят извинения за временные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU