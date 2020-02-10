2020-02-10T11:37:26+03:00
Общество

МТС совместно с СамГМУ займется разработкой искусственного интеллекта для медицины

Разработка должна помочь врачам при проведении первичной диагностики пациентов
Илона МАЙСКАЯ
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МТС и самарские ученые разработают искусственный интеллект для медициныМТС и самарские ученые разработают искусственный интеллект для медицины
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ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, и Самарский государственный медицинский университет заключили соглашение о сотрудничестве в области цифрового здравоохранения. В рамках соглашения на базе Института инновационного развития СамГМУ будет создана Лаборатория искусственного интеллекта, где будут разрабатываться проекты на основе технологий AI и VR.

В рамках соглашения МТС и СамГМУ планируют реализовать проекты в области первичной диагностики пациентов на базе искусственного интеллекта и системы автоматического преобразования голоса в текст, которую можно использовать в лечебных учреждениях для врачей, ведущих прием. Кроме того, экспертами лаборатории будет продолжена работа над продуктами, базирующимися на технологии виртуальной реальности.

Первым совместным проектом МТС и СамГМУ в сфере VR стал виртуальный тренажер по подбору и оценке персонала, который был в 2019 году разработан специалистами Института инновационного развития СамГМУ и внедрен в самарском контакт-центре МТС для тестирования, сбора данных и дальнейшей доработки продукта.

- Приоритетным направлением работы экспертов МТС и СамГМУ станет исследование возможностей применения технологий искусственного интеллекта в медицине. Открытие лаборатории положит начало интеграции инновационных технологий в здравоохранение и созданию новых продуктов в области медицины. Научно-исследовательская и практическая деятельность лаборатории станет параллелью национальному проекту «Здравоохранение», который был запущен в 2019 году, и будет служить его цели – повышению эффективности системы здравоохранения за счет внедрения цифровых технологий и создания платформенных решений, – прокомментировал руководитель Центра искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер.

- Самара стала первым городом, где МТС создает подобную лабораторию, и это лишний раз доказывает, что наш город обладает огромным ИТ-потенциалом. Я уверен, что наш совместный проект с СамГМУ даст дополнительный стимул для развития в регионе рынка труда для высококвалифицированных ИТ-специалистов и позволит и дальше развивать проекты в области цифровизации разных отраслей экономики Самарской области, - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

- Создание совместно с МТС лаборатории искусственного интеллекта позволит нам разработать проекты, которые облегчат работу медицинских специалистов. Врачи заполняют большое количество документов, тогда как это время можно было бы посвятить более подробному осмотру пациента и постановке диагноза. К тому же, в этом им будут помогать системы поддержки принятий решений на основе технологий искусственного интеллекта. СамГМУ занимается разработкой VR/AR продуктов с 2012 года, и за это время нам удалось накопить опыт, который поможет совместно с МТС создавать востребованные в сфере здравоохранения инновационные продукты, – прокомментировал ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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