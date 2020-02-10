В Самаре женщина на «Инфинити» протаранила стоящее на Московском шоссе такси
Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в Самаре в воскресенье, 9 февраля, на Московском шоссе. Там примерно в 14:10 столкнулись такси марки «Лада Веста» и «Инфинити».
- За рулем иномарки находилась 39-летняя женщина. Она, двигаясь со стороны улицы Советской Армии в направлении улицы Жигулевской, отвлеклась от дороги и наехала на такси, которое остановилось впереди, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося пострадал 27-летний пассажир «Весты». Медики осмотрели молодого человека и отпустили домой. По данным полицейских, в момент ДТП женщина была трезва.
ИСТОЧНИК KP.RU