2020-02-10T12:30:53+03:00
Спорт

«Крылья Советов» сыграют на сборах с китайским клубом «Далянь Ифан» Рафаэля Бенитеса и Марека Гамшика

А также с «Краснодаром», «Торпедо» и норвежским «Стремсгодсетом»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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«Крылья» в эту паузу в чемпионате уже провели два сбора в Турции.«Крылья» в эту паузу в чемпионате уже провели два сбора в Турции.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» объявили соперников по контрольным матчам на третьем и заключительном сборе во время зимней паузы в РПЛ. Готовиться к сезону самарцы будут в Испании, где сыграют с китайским клубом «Далянь Ифан», «Краснодаром», московским «Торпедо» и норвежской командой «Стремсгодсет», сообщает пресс-служба волжского клуба.

- Наша команда проведет по две игры в день разными составами. 16 февраля соперниками «Крыльев» будут китайский клуб «Далянь Ифан» и «Краснодар», а 22 февраля - московское «Торпедо» и норвежский клуб «Стремсгодсет», - уточнили в «КС».

Напомним, сезон для «Крыльев» возобновится 28 февраля домашним матчем с «Оренбургом». После 19 туров самарцы занимают в турнирной таблице Российской премьер-лиги предпоследнее место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Крылья Советов» сыграют на сборах с китайским клубом «Далянь Ифан» Рафаэля Бенитеса и Марека Гамшика
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