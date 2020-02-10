«Крылья Советов» сыграют на сборах с китайским клубом «Далянь Ифан» Рафаэля Бенитеса и Марека Гамшика
«Крылья Советов» объявили соперников по контрольным матчам на третьем и заключительном сборе во время зимней паузы в РПЛ. Готовиться к сезону самарцы будут в Испании, где сыграют с китайским клубом «Далянь Ифан», «Краснодаром», московским «Торпедо» и норвежской командой «Стремсгодсет», сообщает пресс-служба волжского клуба.
- Наша команда проведет по две игры в день разными составами. 16 февраля соперниками «Крыльев» будут китайский клуб «Далянь Ифан» и «Краснодар», а 22 февраля - московское «Торпедо» и норвежский клуб «Стремсгодсет», - уточнили в «КС».
Напомним, сезон для «Крыльев» возобновится 28 февраля домашним матчем с «Оренбургом». После 19 туров самарцы занимают в турнирной таблице Российской премьер-лиги предпоследнее место.
ИСТОЧНИК KP.RU