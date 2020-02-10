Самарцам покажут в филармонии «Место среди звезд»

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:47:54+03:00

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В самарской филармонии в феврале покажут антрепризный спектакль «Место среди звезд». Это постановка сделана по мотивам рассказа Мэри Ор «Мудрость Евы».

Веселая комедия с глубоким смыслом основана на реальной истории, которая приключилась с австрийской актрисой Элизабет Бергнер. В свое время ее часто называли «Гарбо на сцене». Спектакль рассказывает о девушке, которая пытается занять место среди звезд Бродвея.

Роли в спектакле исполняют именитые актеры: Олеся Железняк, Борис Хвошнянский, Сергей Колесников, Алексей Маслов, Наталья Коренная, Ольга Тураева, Анастасия Платонова. Увидеть постановку можно будет 27 февраля в 19:00. Узнать стоимость билетов и приобрести их можно здесь.

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU