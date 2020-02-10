2020-02-10T14:43:20+03:00
Общество

Домогался до дочери: отец-педофил из Самарской области получил тюремный срок

38-летний мужчина проведет под стражей ближайшие 13 лет
Владислав КИРСАНОВ
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В силу своего возраста девочка не могла оказать сопротивление пьяному извращенцуВ силу своего возраста девочка не могла оказать сопротивление пьяному извращенцуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области состоялся суд над жителем Борского района, который растлил свою 13-летнюю дочь. По версии следствия, 38-летний мужчина напивался и «совершал действия сексуального характера с угрозой применения насилия» над девочкой. В силу своего возраста ребенок не оказывал никакого сопротивления.

Кошмар продолжался в течение месяца, пока несчастная не пожаловалась бабушке. Та сразу же написала заявление в полицию.

– Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет. Он отправится в колонию строгого режима, – рассказали в прокуратуре Борского района.

Отмечается, что сам подсудимый свою вину не признал, однако обжаловать приговор не стал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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