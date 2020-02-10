Домогался до дочери: отец-педофил из Самарской области получил тюремный срок
В Самарской области состоялся суд над жителем Борского района, который растлил свою 13-летнюю дочь. По версии следствия, 38-летний мужчина напивался и «совершал действия сексуального характера с угрозой применения насилия» над девочкой. В силу своего возраста ребенок не оказывал никакого сопротивления.
Кошмар продолжался в течение месяца, пока несчастная не пожаловалась бабушке. Та сразу же написала заявление в полицию.
– Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет. Он отправится в колонию строгого режима, – рассказали в прокуратуре Борского района.
Отмечается, что сам подсудимый свою вину не признал, однако обжаловать приговор не стал.
ИСТОЧНИК KP.RU