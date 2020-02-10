С новым дизайном и старой ценой: в Самаре выпустят 5 тысяч юбилейных транспортных карт

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:48:49+03:00

Проездные в праздничном формате изготовят в честь 75-летия победы в войне

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В Самаре выпустят 5 тысяч новых транспортных карт. Они будут выполнены в праздничном дизайне в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

- Предусмотрены три варианта оформления юбилейных транспортных карт. Их стоимость будет идентична цене обычных карт, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Тиражировать новые карты начнут уже на этой неделе. В продажу они поступят в 3 квартале 2020 года. Приобрести юбилейные карты можно будет в офисах оператора «Объединенная транспортная карта» на улице Фрунзе, 70 и на улице Мориса Тореза, 67а. Отметим, что в праздничном дизайне сделают 3 тысячи единых транспортных карт и по тысяче — карт школьника и студента.

ИСТОЧНИК KP.RU