ВТБ Пенсионный фонд увеличил накопления застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию на 8,7%

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:55:26+03:00

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В 2019 году ВТБ Пенсионный фонд (входит в группу ВТБ) по итогам инвестиционной деятельности увеличил накопления застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) на 8,7%. На счета клиентов было начислено более 18,4 млрд рублей.

Накопленная доходность, распределенная фондом на счета застрахованных лиц за последние пять лет, составила 51,26%. За тот же период реальный рост пенсионных накоплений за счет инвестиционного дохода превысил инфляцию более чем на 20,2%.

- ВТБ Пенсионный фонд – один из самых надежных на рынке. На протяжении последних семи лет это подтверждается максимальным рейтингом агентства «Эксперт РА» и теми показателями доходности, которые мы ежегодно демонстрируем. Наша стратегическая задача – поддерживать этот высокий уровень и в дальнейшем продолжать увеличивать накопления клиентов, – отметила Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

По состоянию на 31 декабря 2019 года активы фонда превышают 260 млрд рублей. В настоящее время более 2,7 млн человек выбрали ВТБ Пенсионный фонд для формирования своей будущей пенсии.

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ИСТОЧНИК KP.RU