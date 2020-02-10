2020-02-10T15:29:38+03:00
Общество

В детский сад Самарской области поставляли опасную для здоровья крупу

Товары в дошкольное учреждение продавал индивидуальный предприниматель
Владислав КИРСАНОВ
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Вся продукция была изъята и уничтоженаВся продукция была изъята и уничтоженаФото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Сотрудники Россельхознадзора по Самарской области проверили детский сад в селе Тростянка Борского района. В ходе рейда они выявили нарушение безопасности и качества продуктов, которые закупались в учреждении.

На складе обнаружили гречневую, рисовую, гороховую, ячневую и манную крупу весом 25,5 кг. Ее отгружал местный индивидуальный предприниматель.

– Вся продукция поставлялась в нестандартной упаковке на развес без маркировочных ярлыков. Продукция была обезличена, провести ее идентификацию было невозможно. Такая крупа могла нанести серьезный вред здоровью детей, – заявили в ведомстве.

Все продукты изъяли и уничтожили. Заведено административное дело, а вся информация отправлена в прокуратуру Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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