В детский сад Самарской области поставляли опасную для здоровья крупу
Сотрудники Россельхознадзора по Самарской области проверили детский сад в селе Тростянка Борского района. В ходе рейда они выявили нарушение безопасности и качества продуктов, которые закупались в учреждении.
На складе обнаружили гречневую, рисовую, гороховую, ячневую и манную крупу весом 25,5 кг. Ее отгружал местный индивидуальный предприниматель.
– Вся продукция поставлялась в нестандартной упаковке на развес без маркировочных ярлыков. Продукция была обезличена, провести ее идентификацию было невозможно. Такая крупа могла нанести серьезный вред здоровью детей, – заявили в ведомстве.
Все продукты изъяли и уничтожили. Заведено административное дело, а вся информация отправлена в прокуратуру Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU