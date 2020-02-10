2020-02-10T15:21:08+03:00
Общество

Координатором Национального объединения строителей в ПФО стала Любовь Аристова

Она является председателем правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей»
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Любовь АристоваЛюбовь Аристова
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Новым координатором Национального объединения строителей в ПФО стала председатель Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» Любовь Аристова. Официально она заняла эту должность с 10 февраля. Кроме того приказом был назначен куратор по центральному федеральному округу. Все это делается в соответствие с принципами ротации, прописанными в Уставе НОСТРОЯ. От должностей были освобождены координатор НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу Алексей Александрович Подлуцкий и координатор НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу Дмитрий Викторович Кузин.

- Президент НОСТРОЙ Антон Глушков поблагодарил их за многолетнюю добросовестную и успешную работу и выразил уверенность в дальнейшем тесном сотрудничестве. Экс-координаторы по-прежнему остаются членами Совета Национального объединения строителей, - отмечают в организации.

Координаторы обязательно принимают участие в заседаниях Совета. Новые назначения усилят представительство ЦФО и ПФО в коллегиальном исполнительном органе нацобъединения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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