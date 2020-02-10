Строительная компания из Самары задолжала сотрудникам 800 тысяч рублей

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:53:36+03:00

Сотрудники предприятия не видели денег с прошлого года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Деньги фирма выплатила только после вмешательства прокуратуры

Изменить размер текста: A A

Одна из самарских строительных компаний в течение нескольких месяцев не выплачивала заработную плату своим сотрудникам. В результате за ноябрь и декабрь 2019 года перед 38 работниками «набежало» 793 тысячи рублей долга. В дело предстояло вмешаться прокуратуре региона.

– Надзорный орган принял комплекс мер, в том числе возбудил дела об административном правонарушении, – говорится в сообщении областной прокуратуры.

После вмешательства правоохранителей все деньги, которые строительная фирма задерживала, были выплачены, трудовые права работников полностью восстановили.

ИСТОЧНИК KP.RU