Александр Хинштейн призвал немедленно снести незаконное кафе возле памятника погибшим военным шоферам
Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн рассказал о работе по сносу незаконного кафе «Рахиб», который расположился в Самаре на пересечении улиц ХХII Партсъезда и Красных Коммунаров. Отметим, рядом находится памятник погибшим военным шоферам.
– Администрация Советского района утверждает, что денег на снос «самоволки» нет, а через суд – долго, – написал депутат в своем твиттере.
Хинштейн обратился к главе Самары Елене Лапушкиной с просьбой незамедлительно снести постройку, не дожидаясь 9 мая. В комментариях к посту люди согласились с необходимостью расчистить территорию рядом с памятником, а также рассказали о нескольких аналогичных незаконных зданиях в городе.
ИСТОЧНИК KP.RU