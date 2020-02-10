2020-02-10T16:18:46+03:00
Общество

Александр Хинштейн призвал немедленно снести незаконное кафе возле памятника погибшим военным шоферам

Соответствующее обращение он отправил главе Самары Елене Лапушкиной
Владислав КИРСАНОВ
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Заведение располагается на площадке памятника военным шоферам ФОТО: твиттер-аккаунт Александра ХинштейнаЗаведение располагается на площадке памятника военным шоферам ФОТО: твиттер-аккаунт Александра Хинштейна
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Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн рассказал о работе по сносу незаконного кафе «Рахиб», который расположился в Самаре на пересечении улиц ХХII Партсъезда и Красных Коммунаров. Отметим, рядом находится памятник погибшим военным шоферам.

– Администрация Советского района утверждает, что денег на снос «самоволки» нет, а через суд – долго, – написал депутат в своем твиттере.

Хинштейн обратился к главе Самары Елене Лапушкиной с просьбой незамедлительно снести постройку, не дожидаясь 9 мая. В комментариях к посту люди согласились с необходимостью расчистить территорию рядом с памятником, а также рассказали о нескольких аналогичных незаконных зданиях в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Александр Хинштейн призвал немедленно снести незаконное кафе возле памятника погибшим военным шоферам
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