2020-02-10T16:55:35+03:00
Происшествия

Два года травили регион: полицейские Самары накрыли наркокартель

Его организовали три близких родственника
Владислав КИРСАНОВ
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Группировка насчитывала как минимум семь членов в возрасте от 27 до 42 летГруппировка насчитывала как минимум семь членов в возрасте от 27 до 42 летФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре задержали семерых участников организованной группы, которых обвиняютх в совершении 16 особо тяжких преступлений в сфере оборота наркотиков. По версии следствия, 34 и 32-летние братья и их 34-летняя сестра создали банду, которая продавала запрещенные вещества. Курьеры прятали «товар» в специальные тайники.

– Правоохранители задержали семерых жителей Самарской области, которые с ноября 2015 по март 2018 года занимались сбытом наркотиков. Все они в возрасте от 27 до 42 лет, – передает ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе проверки полицейские нашли у задержанных 1,5 кг героина. Недавно стражи порядка завершили расследование уголовного дела. Теперь им займется суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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