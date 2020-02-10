Два года травили регион: полицейские Самары накрыли наркокартель

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:55:35+03:00

Группировка насчитывала как минимум семь членов в возрасте от 27 до 42 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре задержали семерых участников организованной группы, которых обвиняютх в совершении 16 особо тяжких преступлений в сфере оборота наркотиков. По версии следствия, 34 и 32-летние братья и их 34-летняя сестра создали банду, которая продавала запрещенные вещества. Курьеры прятали «товар» в специальные тайники.

– Правоохранители задержали семерых жителей Самарской области, которые с ноября 2015 по март 2018 года занимались сбытом наркотиков. Все они в возрасте от 27 до 42 лет, – передает ГУ МВД России по Самарской области.

В ходе проверки полицейские нашли у задержанных 1,5 кг героина. Недавно стражи порядка завершили расследование уголовного дела. Теперь им займется суд.

ИСТОЧНИК KP.RU