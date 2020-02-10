Глазастая тольяттинка заметила, как двое мужчин прячут в сугробе героин, и сдала их полиции

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:46:12+03:00

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В Тольятти горожанка помогла полицейским задержать наркозакладчиков. Женщина заметила, как двое мужчин закапывают подозрительный сверток в сугроб, и тут же позвонила в полицию.

- Дежурный направил на место ближайших сотрудников ГИБДД. Заметив людей в форме, один из подозреваемых выбросил что-то из куртки в снег, а затем они оба попытались скрыться. Полицейские быстро их настигли, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Задержанными оказались 56-летний ранее судимый мужчина и его 33-летний приятель. В сугробе, в 20 метрах от подъезда жилого дома, стражи порядка нашли 6 свертков, обмотанных изолентой, и один в полимерном пакете. Внутри находились сотни расфасованных свертков. Экспертиза показала, что это героин массой 14,07 г.

В ходе опроса мужчины рассказали полицейским, что собирались разложить наркотики по тайникам в разных частях города. В отношении мужчин стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Им может грозить до 20 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители выясняют канал поставки наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU