Откроем в октябре: в Самарской области ремонт домов культуры обещают выполнить в срок

10 Февр. 2020 2020-02-10T18:30:48+03:00

Всего за год приведут в порядок 10 домов культуры

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В Самарской области в рамках нацпроекта «Культура» начали работу по капитальному ремонту районных и сельских домов культуры. Всего преображение ждет 10 таких зданий. За три года власти намерены модернизировать 26 подобных объектов в 22 районах. В частности, изменения коснутся сельских домов культуры в селе Дубовый умет Волжского района и в селе Александровка Большеглушицкого района.

- В результате капитального ремонта ДК преобразуются в современное культурное пространство с учетом потребностей местных жителей. Появится Wi-Fi, зоны для детского творчества и семейного досуга, выставочные зоны и библиотечное пространство, - отмечают в правительстве региона.

Ремонтные работы будут контролировать чиновники и общественность.

- Губернатора Дмитрий Азаров поставил перед нами задачу выполнить работы быстро, не выходя из графика. Сегодня мы имели очень серьезный разговор с представителями местных администраций относительно сроков выполнения работ, строгого контроля подрядчиков, которые выйдут на эти объекты. Необходимо обеспечить открытие домов культуры к началу октября, - поделился министр культуры региона Борис Илларионов.

В планах - вовлечь как можно больше жителей в культурную сферу. В обновленных домах культуры больше возможностей для самореализации получат дети и молодежь, здесь будут проводить патриотические мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU