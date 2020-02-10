2020-02-10T18:30:48+03:00
Общество

Откроем в октябре: в Самарской области ремонт домов культуры обещают выполнить в срок

Всего за год приведут в порядок 10 домов культуры
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
Поделиться:
В Самарской области займутся обновлением Домов КультурыВ Самарской области займутся обновлением Домов Культуры
Изменить размер текста:

В Самарской области в рамках нацпроекта «Культура» начали работу по капитальному ремонту районных и сельских домов культуры. Всего преображение ждет 10 таких зданий. За три года власти намерены модернизировать 26 подобных объектов в 22 районах. В частности, изменения коснутся сельских домов культуры в селе Дубовый умет Волжского района и в селе Александровка Большеглушицкого района.

- В результате капитального ремонта ДК преобразуются в современное культурное пространство с учетом потребностей местных жителей. Появится Wi-Fi, зоны для детского творчества и семейного досуга, выставочные зоны и библиотечное пространство, - отмечают в правительстве региона.

Ремонтные работы будут контролировать чиновники и общественность.

- Губернатора Дмитрий Азаров поставил перед нами задачу выполнить работы быстро, не выходя из графика. Сегодня мы имели очень серьезный разговор с представителями местных администраций относительно сроков выполнения работ, строгого контроля подрядчиков, которые выйдут на эти объекты. Необходимо обеспечить открытие домов культуры к началу октября, - поделился министр культуры региона Борис Илларионов.

В планах - вовлечь как можно больше жителей в культурную сферу. В обновленных домах культуры больше возможностей для самореализации получат дети и молодежь, здесь будут проводить патриотические мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Театр кукол в Самаре собираются открыть в 2020 году
В Сызрани простятся со знаменитым тренером по хоккею на траве
Отойдите на безопасное расстояние и звоните: энергетики рассказали, что делать, если рядом бьет горячий фонтан
Хотите - горите, только деньги платите: в Тольятти МЧСников поймали на взятках в 765 тысяч рублей
210-й, прощай: в Самаре отменят 7 маршрутов общественного транспорта
Откроем в октябре: в Самарской области ремонт домов культуры обещают выполнить в срок
Глазастая тольяттинка заметила, как двое мужчин прячут в сугробе героин, и сдала их полиции
Два года травили регион: полицейские Самары накрыли наркокартель
Александр Хинштейн призвал немедленно снести незаконное кафе возле памятника погибшим военным шоферам
Строительная компания из Самары задолжала сотрудникам 800 тысяч рублей
В Тольятти местные компании поблагодарили за украшение города к Новому году
Координатором Национального объединения строителей в ПФО стала Любовь Аристова
В детский сад Самарской области поставляли опасную для здоровья крупу
ВТБ Пенсионный фонд увеличил накопления застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию на 8,7%
С новым дизайном и старой ценой: в Самаре выпустят 5 тысяч юбилейных транспортных карт
Домогался до дочери: отец-педофил из Самарской области получил тюремный срок
Мэрия Самары заключит концессионное соглашение на создание платных стоянок и паркоматов
ВТБ открыл «Уральским авиалиниям» кредитную линию объемом 2 млрд рублей
Горнолыжную базу «Чайка» в Самаре реконструируют по концессии
Самарцам покажут в филармонии «Место среди звезд»
«Крылья Советов» сыграют на сборах с китайским клубом «Далянь Ифан» Рафаэля Бенитеса и Марека Гамшика
В Самарскую область прибыли хоккеисты китайского клуба «Ценг Тоу»
В Самаре женщина на «Инфинити» протаранила стоящее на Московском шоссе такси
МТС совместно с СамГМУ займется разработкой искусственного интеллекта для медицины