2020-02-10T19:11:49+03:00
Общество

Отойдите на безопасное расстояние и звоните: энергетики рассказали, что делать, если рядом бьет горячий фонтан

О правилах безопасности при аварии на теплосетях напомнили в «Т Плюс»
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Жителей предупреждают: теплотрассы не игрушкаЖителей предупреждают: теплотрассы не игрушкаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Жителей Самарской области просят быть внимательнее и осторожнее при авариях на теплосетях. О правилах напомнил самарский филиал ПАО «Т Плюс». Особенно тщательно рассчитывать каждый свой шаг нужно, если вы стали свидетелями выхода кипятка на поверхность. В первую очередь, увидев горячий фонтан, нужно отойти на безопасное расстояние, достать телефон и сообщить о проблеме в диспетчерские службы.

- Никакие теплосетевые коммуникации не застрахованы от технологических сбоев. Но важно понимать, что безопасность горожан во многом зависит от четкого следования обязательным правилам безопасности. В этой связи в отопительный период мы призываем граждан максимально ответственно относиться к своей безопасности и безопасности своих близких, - обратил внимание заместитель главного инженера самарского филиала «Т Плюса» по тепловым сетям Игорь Кушель.

Энергетики всерьез взялись за воспитание граждан. Информационные листовки, например, появились в муниципальных учреждениях, а в школах проводят уроки безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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