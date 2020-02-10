В Сызрани простятся со знаменитым тренером по хоккею на траве

10 Февр. 2020 2020-02-10T19:14:09+03:00

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В Сызрани 11 февраля 2020 года простятся со знаменитым хоккейным тренером Владимиром Макаровым. Заслуженного тренера России не стало 9 февраля. О спортивной утрате сообщили в школе олимпийского резерва Сызрани.

- Именно он является тренером сызранских призеров Летних Олимпийских Игр 1980 года по хоккею на траве Александра Мясникова и братьев Сергея и Владимира Плешаковых, - рассказали о достижениях известного тренера его коллеги.

Похороны состоятся по адресу: улица Гоголя, 19. Вынос тела в 12.00. Именно к этому времени приглашают всех желающих проститься с именитым тренером, который всю свою жизнь посвятил развитию спорта в глубинке, в частности - хоккею с мячом на траве.

ИСТОЧНИК KP.RU