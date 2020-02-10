2020-02-10T20:34:45+03:00
Общество

Театр кукол в Самаре собираются открыть в 2020 году

Сейчас здесь дополнительно работают с противопожарной безопасностью
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Здесь будет располагаться театр кукол. Фото: Министерство строительства Самарской областиЗдесь будет располагаться театр кукол. Фото: Министерство строительства Самарской области
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Стало известно, что новое здание самарского театра кукол должно открыться уже в 2020 году. Сейчас здесь на завершающем этапе строительно-монтажные работы. Дополнительно эксперты исследуют противопожарную систему - речь же идет о месте массового скопления народа.

- Позиция Государственной инспекции строительного надзора по усилению мер противопожарной безопасности абсолютно понятна, я не считаю ее избыточной. Степень ответственности здесь крайне высока, - отметил первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

Напомним, что долгое время Самарский областной театр кукол располагался в здании бывшей конюшни, на ул. Самарской. Это здание было не самым лучшим образом приспособлено для проведения детских развлекательных мероприятий. Теперь театр кукол будет работать в здании бывшего ресторана "Аквариум" - в советское время в нем уже размещался театр юного зрителя. Изначально в министерстве культуры сообщали, что переезд должен состояться уже к марту 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Театр кукол в Самаре собираются открыть в 2020 году
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