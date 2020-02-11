2020-02-11T06:34:11+03:00
Общество

Вам компенсация из Великобритании: мошенник из МММ обманул старушку из Самары на 230 тыс рублей

Женщину так вдохновило заявление, что ей положены 340 тыс. рублей, что она выложила мошенникам все, что у нее было
Анастасия МЫШКИНА
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Женщина отнесла в банк все сбереженияЖенщина отнесла в банк все сбереженияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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72-летнюю самарчанку оставил без денег представитель МММ. Именно так представился ей некий позвонивший мужчина. Он разливался соловьем и утверждал, что даме положена компенсация в 340 тыс рублей из Великобритании. Но для того, чтобы получить деньги, нужно постараться, ведь перевод необходимо застраховать.

Пенсионерка всем заверениям поверила и пошла ва-банк. Вернее, отправилась в Сбербанк и начала опустошать свои счета. Сначала она перевела 34 000 рублей на имя Николая Александровича Доля. На следующий день бабушка пришла вновь и теперь уже перекинула доброжелателю 76 тыс рублей, а следом - чтобы не мелочиться - и еще 120 тыс. рублей.

Конечно же, лишившись 230 тыс рублей, обратного перевода женщина не дождалась и отправилась в полицию.Конечно, стражам закона предстоит разобраться в деле, но пока что женщине - а скорее ее родственникам - остается только кусать локти.

Эксперты же предупреждают горожан:будьте внимательны и не доверяйте мошенникам. Переводите деньги, только если вы точно уверены в назначении этого перевода. И, конечно же, не стоит верить в чудеса, когда незнакомые люди просто жаждут вручить вам деньги. У них точно есть свои планы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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Вам компенсация из Великобритании: мошенник из МММ обманул старушку из Самары на 230 тыс рублей
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