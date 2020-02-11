2020-02-11T07:22:11+03:00
Общество

Найдут тариф, который понравится всем: В Самаре проведут весенние замеры количества количества мусора

Пересмотр нормативов накопления отходов кабмин Самарской области считает одной из главных задач
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Чиновники подсчитывают, сколько мусорят самарцыЧиновники подсчитывают, сколько мусорят самарцыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Самаре проведут весенние замеры уровня накопления твердых коммунальных отходов. Осенние и летние уже завершены, цифры есть в распоряжении министерства ЖКХ. Как отметили на оперативном совещании под председательством Виктора Кудряшова, первого вице-губернатор, работа по пересмотру нормативов накопления ТКО сегодня одна из первоочередных.

- Цель ее выработать такой подход к ценообразованию в этой сфере, который был бы абсолютно прозрачен и понятен всем жителям области, - сообщают в правительстве.

После того, как все замеры будут произведены, пройдут и публичные консультации по проекту нормативного акта.

А уже летом в Самаре могут появиться единые коммунальные квитанции - для этого создадут Единый расчетный центр, который будет являться оператором всех платежей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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