2020-02-11T09:39:32+03:00
Авто

Копейка для миллионеров: в Самарской области за ВАЗ-2101 просят 3,5 млн рублей

Автомобиль из первой партии предлагают коллекционерам
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Новенькую копейку продают за 3,5 миллиона. Фото: АвитоНовенькую копейку продают за 3,5 миллиона. Фото: Авито
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В Самарской области «копейку» 1970 года выпуска продают за 3,5 млн рублей. Объявление появилось на одном из популярных ресурсов. Особенно его автор подчеркивает, что в машине аккумулятор, который соответствует 1970 году.

У «копейки» пробег 43 тысяч км, хозяин гарантирует, что машина не битая, зеленого цвета. Напомним, в этом году исполняется 50 лет с того момента, как первый автомобиль сошел с конвейера АвтоВАЗа. И это был именно ВАЗ-2101.

- Цена выглядит несколько высокой, но порядок цифр именно такой. Конечно, в автомобиле должны присутствовать признаки ранних партий: импортные комплектующие и детали. Особенным шиком считается эмблема с надписью «Тольятти», красная с серебристым. Ее вешали на первые несколько тысяч машин, которые вышли в серию, - рассказал автомобильный эксперт Сергей Леонов.

Хозяин этой дорогой «копейки» отмечает, что в автомобиле плафон багажника Fiat, итальянский кардан, итальянский же вентилятор, тормозной цилиндр Fiat, а в комплекте идут книги-инструкции, напечатанные с ошибками. Правки тоже есть в наличии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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