2020-02-11T09:40:49+03:00
Общество

Нагло обворовала пенсионерку: в Самаре ищут жертв мошенницы

41-летняя подозреваемая пользовалась доверием пожилых людей
Владислав КИРСАНОВ
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Жертвой мошенницы стала 77-летняя старушкаЖертвой мошенницы стала 77-летняя старушкаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские Самарской области ищут граждан, которые могли пострадать от действий мошенницы. 41-летняя женщина подозревается как минимум в одной краже денег у старушки.

По версии следствия, дама представилась 77-летней пенсионерке знакомой ее родственницы из другого города, пришла к ней домой, а затем обманом забрала у той 5 тысяч рублей.

– Подозреваемая была задержана по месту жительства в селе Венера Похвистневского района. Правоохранители разыскивают граждан, которые также могли пострадать от действий злоумышленницы, – передает ГУ МВД России по Самарской области.

Всем, кому известна какая-либо информация на этот счет, могут обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам дежурной части отдела полиции № 1 УМВД России по Самаре: 8(846) 956-07-66, а также по телефону «020» (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU

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